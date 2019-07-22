Псковский спасатель рассказал о ликвидации последствий паводка в Иркутской области

19:13, 22 июля 2019, ПАИ

В составе группы спасателей аварийно-спасательной службы Псковской области в ликвидации последствий паводка в Иркутской области участвовал спасатель 3 класса Дмитрий Родин. Он рассказал корреспонденту Псковского агентства информации 22 июля, что добровольцев было много, но на псковских спасателей была возложена большая ответственность. «Добровольцев, которые хотели предоставить свою помощь было предостаточно. Нам выделили определённый участок, на котором мы разбирали завалы. Проходили, смотрели дом за домом. К счастью, в них не было жертв», - сообщил Дмитрий Родин.

Пскович рассказал, что в Иркутской области было очень много населенных пунктов, которые были затоплены. «Мы находились в самом эпицентре в городе Тулун, и там был очень большой масштаб работы именно по разбору завалов. Конечно, была оказана адресная помощь, так как люди обращались, например им нужно было вынести и перенести мебель. Мы собирались группами и оказывали адресную помощь на участках, где она требовалась», - пояснил он.

Пскович отметил, что к их приезду местные коллеги уже работали с населением по оказанию помощи. «Это очень большая трагедия для всей России. Там было много добровольцев, все работали сплочённо, не забывая о технике безопасности», - пояснил он. В настоящее время, по его словам, на месте ещё остались некоторые отдалённые участки от магистральных трасс, где продолжаются работы.

Для Дмитрия Родина эта командировка стала первым личным опытом подобной работы.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области группа спасателей аварийно-спасательной службы Псковской области принимала участие в ликвидации последствия паводка. Решение направить псковских спасателей в пострадавший регион принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников.