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Общество

Первоклассники начнут заниматься в отремонтированном здании ПИЛГ через неделю-полторы

Ремонт здания Псковской инженерно-лингвистической гимназии (ПИЛГ) завершён, теперь осталось закончить благоустройство прилегающей территории, сообщил глава Пскова Борис Елкин в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Фото: канал Бориса Елкина в мессенджере Max

Завершить эти работы планируется в течение недели-полутора, после чего дети смогут начать занятия в обновленном здании.

«Ремонт старого здания ПИЛГ завершён, но дети туда пока не пошли, так как мы решили благоустроить близлежащее пространство, установить спортивные и детские площадки. В скором времени эти работы завершатся, и дети туда смогут пойти. Это вопрос недели-полутора», - рассказал Борис Елкин.

Само здание, по словам главы города, полностью перепланировали и переоборудовали из детского сада в школу. Для каждого класса предусмотрены отдельный туалет, гардеробная и зона отдыха. «Площадь кабинетов с почти панорамными окнами очень большая. Много света, много пространства», - отметил он.

Борис Елкин считает, что после переезда школьники получат значительно более комфортные условия для учебы. «Условия у детей будут просто замечательные. Я бы сам хотел учиться в таких условиях. Не надо бояться переезда, нужно смотреть с точки зрения удобства детей», — заявил глава Пскова.

В отремонтированном здании, напомним, разместятся первые классы Псковской инженерно-лингвистической гимназии, где сейчас обучаются около 2000 детей.

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