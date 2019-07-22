Жителям Усвят напомнили о противопожарной безопасности

19:50, 22 июля 2019, ПАИ

22 июля cотрудникbотдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам провели профилактический рейд в посёлке Усвяты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-служжбе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда осуществлен обход домовладений и инструктаж с гражданами, в том числе с одиноко проживающими, распространены памятки о соблюдении правил пожарной безопасности в жилом секторе, а также о порядке действий при обнаружении пожара.

В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории района и рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе.

Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов, порядок действий в случае возникновения пожара, меры пожарной безопасности в лесах.