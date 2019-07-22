Свободные деньги россиян посчитали в «Дошираках»

21:30, 22 июля 2019, ПАИ

Количество свободных денег у средней российской семьи в июне 2019 года увеличилось на 11 процентов по сравнению с маем и достигло 33,1 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования холдинга «Ромир», пишет Лента.ру.

Аналитики отмечают, что рост свободных денег типичен для июня из-за сезона отпусков. Вместе с номинальным ростом «свободных денег» растет и их покупательская способность, что видно при пересчете этих денег в упаковках лапши быстрого приготовления «Доширак».

Так, если в нынешнем июне средняя российская семья может купить 794 пачки, то в прошлом денег хватало на 727 пачек. В предыдущие три года покупательская способность «свободных денег» в «Дошираке» была в диапазоне пяти сотен.

В 2012-2014 годах на все «свободные деньги» можно было купить более 600 упаковок лапши, в 2009-2011 годах — 440-490 пачек.

Свободные деньги — разница между доходами домохозяйства и затратами на необходимые товары и услуги (продуктов питания, товары повседневного спроса, оплата коммунальных, транспортных и других услуг).