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Общество

С начала года 4591 псковских пенсионеров выбрали доставочную организацию через интернет

В 2019 году 4591 псковских пенсионеров выбрали доставочную организацию путем подачи электронного заявления. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ОПФР по Псковской области.

Отметим, что доставка пенсий и других выплат в Псковской области производится через отделения почтовой связи и кредитные организации. Благодаря электронным сервисам ПФР, поменять доставочную организацию пенсионеры могут, не выходя из дома.

Чтобы выбрать способ доставки пенсии или изменить его - поменять банк на почту, почту на банк или один банк на другой - гражданину достаточно подать электронное заявление на сайте ПФР через Личный кабинет гражданина. Также сделать это можно и на портале Госуслуг.

Подать заявление в Пенсионный фонд через портал Госуслуг или Личный кабинет гражданина очень просто. Необходима лишь регистрация на портале Госуслуг и подтверждение своей личности в одном из удостоверяющих центров. Подтверждение учетной записи гражданина осуществляют и специалисты клиентских служб ПФР во всех районах Псковской области.

Напомним, что сейчас большинство государственных услуг, оказываемых Пенсионным фондом, можно получить в электронном виде. На сайте ПФР доступно уже более 60 услуг, многие из которых не требуют личного обращения гражданина.

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