Будущих мам Пскова обучат правилам перевозки детей в автомобиле

23:00, 22 июля 2019, ПАИ

В России стартовал трёхлетний проект по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе перинатальных центров и родильных домов «Детство без опасности». В 2019 году проект, предполагающий единую систему обучения родителей обеспечению безопасности при перевозках детей в автомобилях, будет в реализован в 30 регионах России. Всего с 2019 по 2021 годы будет охвачено 100 городов в 85 субъектах Российской Федерации.

В Пскове 24 июля состоится пресс-конференция с участием руководства региона, подразделения региональной Госавтоинспекции на региональном уровне и регионального минздрава, а также врачей, сотрудников перинатального центра, где и будут проходить тренинги, экспертов и представителей общественных организаций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Спикеры представят статистику детского дорожно-транспортного травматизма за последние годы, расскажут о планах реализации проекта «Детство без опасности», основных ошибках, совершаемых молодыми родителями при перевозке детей в автомобиле, и о запланированных мероприятиях по снижению уровня аварийности с участием детей.

В рамках проекта для будущих родителей будут организованы обучающие тренинги, посвященные основным правилам перевозки детей в автомобиле (использованию сертифицированных детских удерживающих устройств, соблюдению «детского режима» на дороге – соблюдение установленной скорости, аккуратное вождение), а также правилам перехода проезжей части дороги с коляской. Методические рекомендации для молодых родителей будут представлены в открытом доступе в сети Интернет.

По данным Госавтоинспекции за 2018 год, среди 167 тысяч аварий, произошедших в России, в 19,9 тысячах случаев участниками ДТП были дети, 21,7 тысяча детей пострадали и 628 – погибли. При этом в большинстве случаев аварии с участием детей происходят по вине взрослых. Безусловно, повышение культуры безопасного поведения на дорогах взрослых и детей является крайне приоритетным направлением. Воспитание в подрастающем поколении грамотного и законопослушного отношения к роли участника дорожного движения - пешехода, велосипедиста - должно проводиться системно. Одним из актуальных вопросов является обучение молодых родителей использованию детских удерживающих устройств. И уже сегодня Госавтоинспекцией совместно с общественностью и врачами перинатальных центров осуществляется работа в данном направлении. По данным ГИБДД, к концу 2018 года более 63% водителей, путешествующих с детьми до 7 лет, использовали автокресла.

Проект запущен в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы во исполнение федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Проект реализуется МВД России совместно с Минздрав России и организацией «Движение без опасности» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».