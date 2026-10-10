Михаил Ведерников рассказал о Зиновии Гердте в проекте «Русской славы земля»

18:13, 10 октября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о знаменитом уроженце региона Зиновии Гердте в рамках проекта «Русской славы земля» в своём канале в MAX.

В спектакле «Необыкновенный концерт» Зиновий Гердт был исполнителем главной роли – куклы-конферансье Эдуарда Апломбова. Он выходил на сцену в этом образе более пяти тысяч раз на 24 языках мира.

Актёр стал мастером дубляжа, озвучил десятки героев фильмов и мультфильмов. В кино зрители особенно запомнили его Паниковского из «Золотого телёнка». Реплики героя мгновенно ушли в народ.

Как отметил Михаил Ведерников, Зиновий Гердт стал для миллионов символом таланта, силы духа и верности мечте. А для жителей Псковской области он навсегда остался человеком, который открыл красоту Себежа всему миру. Его слова стали неофициальным девизом города: «Мне повезло, я из небесного места на земле – я из Себежа!»