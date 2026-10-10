22 клёна высадили в Мамином парке в Тямше

18:42, 10 октября 2026, ПАИ

Жители Псковского района провели субботник в Мамином парке в Тямше. Кроме того, там были высажены саженцы клёна, сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Фёдорова в своём канале в MAX.



Фото: из канала главы Псковского муниципального округа Натальи Фёдоровой в MAX



Фото: из канала главы Псковского муниципального округа Натальи Фёдоровой в MAX



Фото: из канала главы Псковского муниципального округа Натальи Фёдоровой в MAX



Фото: из канала главы Псковского муниципального округа Натальи Фёдоровой в MAX



Фото: из канала главы Псковского муниципального округа Натальи Фёдоровой в MAX



Фото: из канала главы Псковского муниципального округа Натальи Фёдоровой в MAX











Для проведения акции высадки деревьев усилия объединили сотрудники администрации округа, теротдела «Тямша», специалисты завода «Титан-Полимер» и местные жители. Они высадили 22 саженца клёна остролистного. Учащиеся Тямшанской гимназии провели на общественной территории субботник.

Зона отдыха была благоустроена по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2024 году.

Глава округа подчеркнула, что Мамин парк – это не только зона тихого семейного отдыха. На данной территории сосредоточены детские и спортивные площадки, включая недавно открывшуюся умную площадку. По периметру расположены Дом культуры, Тямшанская гимназия и её структурное подразделение – детский сад «Золотой петушок» (сейчас проезд к нему ремонтируется).

«В минувшем году мы сделали удобный проезд с парковкой к самой гимназии и пообещали благоустроить к детскому саду – выполняем: скоро будет уложен асфальт», – отметила Наталья Фёдорова.

Глава округа проконтролировала работы, которые завершаются и в самом дошкольном учреждении. В минувшем году здесь проведён основной фронт ремонтных работ, сейчас обновляют санитарные комнаты.