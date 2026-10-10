Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Читатели псковской библиотеки «завернулись в капусту» и узнали, о чём в огороде пел козёл

В псковской библиотеке имени С. А. Золотцева «Родник» ученики школы № 12 отпраздновали Осенины вместе с ансамблем народной песни «Горенка» детской школы искусств. Об этом ПАИ сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

Открывая мероприятие, руководитель ансамбля «Горенка» Ольга Хованская рассказала детям, почему для наших предков праздник урожая был таким важным и как они отмечали окончание летней страды.

Школьники услышали в исполнении «Горенки» народные песни «На дворе не рано», «На печке молотила», «Рассыпуха», «Утушка луговая» и другие.

Ольга Хованская также рассказала и показала младшеклассникам, в какие игрушки играли деревенские дети, из чего в старину крестьяне делали кукол и почему они никогда не рисовали им лица.

После этого все участники праздника пели вместе с артистами псковские частушки, подыграли им на трещотках под песню «Барабан мой» и на ложках под песню «В огороде пел козёл» и даже изобразили, как этот самый козёл блеет, а также узнали, какие ещё бывают народные музыкальные инструменты.

Праздник закончился тем, что все собравшиеся встали в хоровод и свернули из него «капусту», потому что в эти осенние дни их предки как раз занимались тем, что квасили капусту на зиму.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

10 октября 2026

Астрофотограф снял Млечный Путь над рекой Смолинкой в Палкинском районе
10 октября 2026

Золотая осень задерживается: в нацпарке «Себежский» подвели сентябрьские итоги мониторинга погоды
10 октября 2026

Учитель Изборского лицея участвует в финале Всероссийского конкурса школьных музеев
10 октября 2026

Подросток пострадал во время двойного ДТП на Рижском проспекте в Пскове
10 октября 2026

Руководители образования из Псковской области освоили алгоритмы мотивирующего мониторинга
10 октября 2026

22 клёна высадили в Мамином парке в Тямше
10 октября 2026

Михаил Ведерников рассказал о Зиновии Гердте в проекте «Русской славы земля»
10 октября 2026

Псковский хлебокомбинат отметил 80-летие

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...