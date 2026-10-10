Читатели псковской библиотеки «завернулись в капусту» и узнали, о чём в огороде пел козёл

17:40, 10 октября 2026, ПАИ

В псковской библиотеке имени С. А. Золотцева «Родник» ученики школы № 12 отпраздновали Осенины вместе с ансамблем народной песни «Горенка» детской школы искусств. Об этом ПАИ сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Открывая мероприятие, руководитель ансамбля «Горенка» Ольга Хованская рассказала детям, почему для наших предков праздник урожая был таким важным и как они отмечали окончание летней страды.

Школьники услышали в исполнении «Горенки» народные песни «На дворе не рано», «На печке молотила», «Рассыпуха», «Утушка луговая» и другие.

Ольга Хованская также рассказала и показала младшеклассникам, в какие игрушки играли деревенские дети, из чего в старину крестьяне делали кукол и почему они никогда не рисовали им лица.

После этого все участники праздника пели вместе с артистами псковские частушки, подыграли им на трещотках под песню «Барабан мой» и на ложках под песню «В огороде пел козёл» и даже изобразили, как этот самый козёл блеет, а также узнали, какие ещё бывают народные музыкальные инструменты.

Праздник закончился тем, что все собравшиеся встали в хоровод и свернули из него «капусту», потому что в эти осенние дни их предки как раз занимались тем, что квасили капусту на зиму.