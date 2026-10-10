Подросток пострадал во время двойного ДТП на Рижском проспекте в Пскове
Автомобиль Geely столкнулся с Citroën и затем с Hyundai. Авария произошла возле дома № 53 на Рижском проспекте в Пскове. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в MAX.
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
После удара Hyundai вылетел на бордюр и врезался фонарь. В результате пострадал 16-летний пассажир, находившийся в машине. Его госпитализировали.
На месте ДТП работают спасатели АСС, бригада медицины катастроф и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.
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