Подросток пострадал во время двойного ДТП на Рижском проспекте в Пскове

19:24, 10 октября 2026, ПАИ

Автомобиль Geely столкнулся с Citroën и затем с Hyundai. Авария произошла возле дома № 53 на Рижском проспекте в Пскове. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в MAX.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX













После удара Hyundai вылетел на бордюр и врезался фонарь. В результате пострадал 16-летний пассажир, находившийся в машине. Его госпитализировали.

На месте ДТП работают спасатели АСС, бригада медицины катастроф и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.