Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Учитель Изборского лицея участвует в финале Всероссийского конкурса школьных музеев

Учитель Изборского лицея Светлана Журова представляет Псковскую область в финале Всероссийского конкурса школьных музеев, который проходит в конгрессно-выставочном центре Центрального парка «Патриот» в Подмосковье. Об этом сообщает районная газета «Печорская правда».

Фото: газета «Печорская правда»

Участниками стали 149 руководителей музеев и активистов из 61 региона России. По итогам очных испытаний и публичной защиты проектов экспертная комиссия назовёт 70 победителей. Они получат современную технику и демонстрационное оборудование для обновления экспозиций.

Помимо защиты проектов, для участников организованы образовательные лекции, встречи с героями России и экскурсия в музейный комплекс «1418 шагов к Победе. Дорога памяти».

Конкурс организован по поручению президента РФ Владимира Путина при поддержке Минпросвещения России и проводится Российским обществом «Знание». Мероприятие проводится в рамках Всероссийского форума школьных музеев «Память жива», реализуемого «Юнармией» и «Движением Первых».

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

10 октября 2026

Астрофотограф снял Млечный Путь над рекой Смолинкой в Палкинском районе
10 октября 2026

Золотая осень задерживается: в нацпарке «Себежский» подвели сентябрьские итоги мониторинга погоды
10 октября 2026

Учитель Изборского лицея участвует в финале Всероссийского конкурса школьных музеев
10 октября 2026

Подросток пострадал во время двойного ДТП на Рижском проспекте в Пскове
10 октября 2026

Руководители образования из Псковской области освоили алгоритмы мотивирующего мониторинга
10 октября 2026

22 клёна высадили в Мамином парке в Тямше
10 октября 2026

Михаил Ведерников рассказал о Зиновии Гердте в проекте «Русской славы земля»
10 октября 2026

Псковский хлебокомбинат отметил 80-летие

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...