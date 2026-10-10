Учитель Изборского лицея участвует в финале Всероссийского конкурса школьных музеев

19:33, 10 октября 2026, ПАИ

Учитель Изборского лицея Светлана Журова представляет Псковскую область в финале Всероссийского конкурса школьных музеев, который проходит в конгрессно-выставочном центре Центрального парка «Патриот» в Подмосковье. Об этом сообщает районная газета «Печорская правда».

Участниками стали 149 руководителей музеев и активистов из 61 региона России. По итогам очных испытаний и публичной защиты проектов экспертная комиссия назовёт 70 победителей. Они получат современную технику и демонстрационное оборудование для обновления экспозиций.

Помимо защиты проектов, для участников организованы образовательные лекции, встречи с героями России и экскурсия в музейный комплекс «1418 шагов к Победе. Дорога памяти».

Конкурс организован по поручению президента РФ Владимира Путина при поддержке Минпросвещения России и проводится Российским обществом «Знание». Мероприятие проводится в рамках Всероссийского форума школьных музеев «Память жива», реализуемого «Юнармией» и «Движением Первых».