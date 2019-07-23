Эксперты назвали зарплату большинства жителей России

09:04, 23 июля 2019, ПАИ

В России самая распространенная зарплата составляет 23,5 тысяч рублей. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата, эта сумма – модальный показатель заработка в апреле.

По словам экспертов, показатель лучше отражает уровень дохода россиян, чем средний показатель по стране – 47,7 тысяч рублей. В Министерстве труда не смогли прокомментировать разницу между модальным и средним значением заработной платы. Ситуацию не прояснили также в Минфине и Минэкономразвития.

Модальная зарплата — самое распространенное значение в выборке (зарплата, которую получает самое большое число сотрудников).