Горячую воду вернули жителям великолукской деревни Золотково после вмешательства прокуратуры
После вмешательства прокуратуры жителям деревни Золотково Великолукского района вернули горячее водоснабжение. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области, в июне МП «Водоканал» города Великие Луки из-за задолженности МУП «Райэнергоремонт» за оказанную коммунальную услугу прекратило подачу воды на котельную в деревне Золотково. В итоге было прекращено горячее водоснабжение.
Таким образом, отметили в прокуратуре, оказались нарушены права граждан, добросовестно оплачивающих коммунальные услуги.
Прокурор района обратился в суд с иском о признании действий ресурсоснабжающей организации неправомерными и возложении обязанности возобновить горячее водоснабжение.
В ходе производства по делу нарушения закона были устранены.