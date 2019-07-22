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Горячую воду вернули жителям великолукской деревни Золотково после вмешательства прокуратуры

После вмешательства прокуратуры жителям деревни Золотково Великолукского района вернули горячее водоснабжение. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области, в июне МП «Водоканал» города Великие Луки из-за задолженности МУП «Райэнергоремонт» за оказанную коммунальную услугу прекратило подачу воды на котельную в деревне Золотково. В итоге было прекращено горячее водоснабжение.

Таким образом, отметили в прокуратуре, оказались нарушены права граждан, добросовестно оплачивающих коммунальные услуги.

Прокурор района обратился в суд с иском о признании действий ресурсоснабжающей организации неправомерными и возложении обязанности возобновить горячее водоснабжение.

В ходе производства по делу нарушения закона были устранены.

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