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Пожилая великолучанка в ходе застолья порезала сожителя

Уголовное дело завели на великолучанку, которая порезала сожителя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Случай произошел вечером 20 июля в квартире дома на проспекте Гагарина. В ходе застолья между 57-летней безработной ранее судимой женщиной и ее 48-летним сожителем произошел конфликт, в результате которого последний получил удар ножом. С колото-резаной раной брюшной полости пострадавший был доставлен в больницу.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции прибыли на место и задержали подозреваемую по «горячим следам». Ведется следствие.

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