Пожилая великолучанка в ходе застолья порезала сожителя

11:11, 23 июля 2019, ПАИ

Уголовное дело завели на великолучанку, которая порезала сожителя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Случай произошел вечером 20 июля в квартире дома на проспекте Гагарина. В ходе застолья между 57-летней безработной ранее судимой женщиной и ее 48-летним сожителем произошел конфликт, в результате которого последний получил удар ножом. С колото-резаной раной брюшной полости пострадавший был доставлен в больницу.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции прибыли на место и задержали подозреваемую по «горячим следам». Ведется следствие.