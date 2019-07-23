К 20 августа завершится ремонт фонтана у Рижской гостиницы в Пскове

12:53, 23 июля 2019, ПАИ

К 20 августа завершится косметическо-восстановительный ремонт фонтана у Рижской гостиницы в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор Специализированной службы, депутат Псковской городской Думы Сергей Фёдоров.

Он рассказал, что работы по ремонту были приостановлены на период Ганзейских дней в Пскове и Дней города, теперь же они продолжились. Проводит их победитель соответствующего конкурса ООО «Привокзальный», а Специализированная служба осуществляет контроль.

«Эта же фирма работала у нас на фонтане в Ботаническом саду. Там всё очень качественно восстановлено», - отметил Сергей Фёдоров. Он добавил, что на ремонт двух фонтанов из муниципального бюджета выделены 1 млн 300 тыс. рублей.

Подрядчику предстоит заменить трубопровод, гранитную облицовку, полностью отремонтировать чашу фонтана. «Проведение ремонта – это давно назревшее решение. Фонтан был в аварийном состоянии», - заявил Сергей Фёдоров. Он пояснил, что у старой чаши фонтана не было гидроизоляции и, поскольку он работал на оборотной воде, то все залитые 8 тонн воды постепенно уходили в землю, в результате чего разрушалось основание объекта, начала отваливаться облицовка.

Много лет фонтан у Рижской гостиницы в Пскове включали лишь два раза в год – в День Победы и в День города. В июле 2011 году его запустили на постоянной основе. В честь этого состоялось торжественное открытие фонтана с участием руководителей города.