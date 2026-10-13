Первый канал снял сюжеты о Пскове для программы «Доброе утро»

07:45, 13 октября 2026, ПАИ

Съёмочные группы Первого канала побывали в Пскове, чтобы подготовить сюжеты для программы «Доброе утро». На прошлой неделе журналисты работали в Поганкиных палатах, Псковском кремле, Покровской и Варлаамовской башнях, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея.

В Поганкиных палатах экскурсовод Татьяна Семенкова рассказала об устройстве крупнейшей гражданской постройки Пскова XVII века — дома-крепости, который сохранился до наших дней.

Историю православия на Псковской земле журналисты раскрыли на примере Псковского кремля. Съемки прошли в Довмонтовом городе, на вечевой площади и на выставке «Ратная доблесть эпох», где представлен меч князя Довмонта. Об истории этих мест рассказали директор музея-заповедника Светлана Мельникова и главный специалист отдела «Псковский кремль» Аркадий Егоров.

Отдельный сюжет посвятили осаде Пскова войсками польского короля Стефана Батория в 1581 году. В Покровской башне начальник отдела «Псковский кремль» Роман Коваль рассказал о событиях осады и истории храма Покрова и Рождества от Пролома.

Еще одна съемка прошла в прямом эфире из Варлаамовской башни. Начальник научно-экспозиционной службы музея Максим Колпаков объяснил зрителям значение псковского барса — символа, изображенного на флаге города.

Посмотреть сюжеты можно будет в программе «Доброе утро» на Первом канале.