Программа празднования Дня Псковского района: Когда и где пройдёт, что посмотреть

17:29, 23 июля 2019, ПАИ

В начале августа Псковский район отметит 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков и День района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковского района.

Псковское агентство информации публикует программу памятных и праздничных мероприятий, посвященных 75-летию освобождения и Дню Псковского района.

1 августа в 11:00 на воинском мемориале «Жидилов Бор» состоится торжественный митинг, в рамках которого пройдёт церемония перезахоронения останков воинов, погибших в Великой Отечественной войне. Кроме того, родственникам передадут вещи погибших советских солдат.

Основная масса мероприятий пройдёт 3 августа на горе Соколихе. Так в 12:00 от стоянки до памятника Александру Невскому пройдёт праздничный марш участников мероприятия.

С 12:20 до 13:00 состоится презентация сельских поселений «Тебя называют по имени-отчеству, святая как век, деревенька моя».

С 13:00 до 15:00 жители и гости Псковского района смогут увидеть тематическую концертную программу «С праздником, любимый район!».

С 15:00 до 16:00 будет организована детская интерактивная площадка, на которой пройдёт турнир по пляжному волейболу среди смешанных команд.

С 16:00 до 17:30 для гостей праздника пройдёт фолк-батл «Народные узоры».

Завершатся праздничные мероприятия эстрадной программой с участием артистов Пскова и Псковского района. Она пройдёт с 18:00 до 20:00.

Освобождение Псковского района от фашистов сопровождалось жестокими боями. 17 июля 1944 года в ходе Псковско-Островской наступательной операции южнее Острова была прорвана оборонительная линия «Пантера» и началось отступление немецких войск, в результате которого были освобождены населенные пункты Псковщины, в том числе и Псков — 23 июля. Псковский район окончательно был освобождён от немецко-фашистских захватчиков 27 июля 1944 года. А освобождение всего Псковского края завершилось 11 августа 1944 года освобождением Печор в ходе Тартуской операции.