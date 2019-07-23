Ганза в Пскове - 2019: Организаторы подвели итоги проведения фестиваля

18:08, 23 июля 2019, ПАИ

Почти месяц прошел с момента проведения Международных Ганзейских дней в Пскове. За это время муниципалитет успел подвести некоторые итоги. Чему научился город во время Ганзы, какую оценку празднику дали иностранные гости и почему был ограничен вход на церемонию открытия, рассказала руководитель Ганзейской дирекции по проведению праздников Татьяна Пустошкина в прямом эфире проекта ПАИ-live 23 июля.

- Продолжит ли существовать Ганзейская дирекция после проведения фестиваля? Вы по-прежнему являетесь руководителем этой организации? Каковы её функции и ближайшие перспективы?

- Немножко уточню: я не считаю себя главным организатором Ганзы. Это была командная работа, очень много людей приложили много усилий для того, чтобы этот праздник организовать. Мы были одной из частей, которая занималась определенным кругом вопросов, и остаемся организаций, которая имеет юридический статус «муниципальное автономное учреждение культуры». Мы и дальше будем работать в соответствии со своим уставом и задачами.

- Теперь все общегородские мероприятия будут организовываться вами?

- Нет. Учреждений культуры у муниципалитета несколько, и задачи у них немного разные. Пока об этом сложно говорить. Я сейчас не буду однозначно обсуждать дальнейшую судьбу дирекции, потому что этот вопрос как раз прорабатывается.

- После Ганзы в дирекции, администрации города проводился разбор полетов? Что сделали бы по-другому?

- Месяц – это не такой большой срок, чтобы обсудить всё. Я думаю, все основные организационные вопросы - что удалось, что не удалось – будут еще некоторое время обсуждаться. Конечно, были разного рода внутренние сложности, проблемы, мы по-другому взглянули на разные вещи, которые можно как-то иначе организовывать. И все эти выводы при организации дальнейших мероприятий муниципалитет сделал и сделает.

- Известна неформальная оценка Ганзейских дней от представителей международных делегаций. По вашей информации, как оценили гости фестиваль?

- Была итоговая пресс-конференция, где присутствовали и президент Международного Ганзейского союза, и мэр следующего города-организатора, и мэр нашего породнённого города Нойса, который проводит Ганзу в 2022 году. Они высказали свои впечатления, а также дали оценку мероприятию. Все говорили о некой планке, которую задал Псков.

- Это оценка зрителей? Ведь, наверное, у организаторов другие критерии успеха или неуспеха?

- Нет, не только зрителей. Существует ряд протокольных, рабочих мероприятий, которые проводятся для того, чтобы обсуждать проблемы организационного плана. Каждый год проводится Ганза, и, чтобы не наступать на одни и те же грабли, городам-организаторам говорится, что плохо, что по-другому надо сделать. И, конечно, это была оценка не только как зрителей, но и со стороны организации проведения мероприятия.

- Есть какая-то конкретика по Пскову, что было не так?

- Все делегации столкнулись с тем, чего в Европе давно не существует - таможенные вопросы, прохождение границы. Они забыли, что это такое, и немного не понимали наших настойчивых требований вместе правильно заполнить все нужные документы и декларации. Конечно, нам очень помогла специальная таможенная процедура. Но, несмотря на то, что был облегченный ввоз, с точки зрения того, кто провозил, все казалось иначе. Много бумаг, это вызывало опасения: «Куда мы едем, что это такое?»

Мне понравилась реплика представителя делегации Ростока, когда мы встретились после церемонии закрытия. Он сказал: «Да, действительно, у нас у всех был этот вопрос: куда мы едем, были сомнения». Но после того, как пережили все это в Пскове, они поняли, зачем едут, и что оно того стоило. И стоило не из-за организаторских способностей Пскова, а из-за того, что они увидели великолепное отношение горожан к празднику, получили эмоции не от организаторов, а от самого города и его жителей. Это перекрыло все то, что, может быть, у организаторов немного не получилось.

- На границе были какие-то сложности, кроме дежурной бюрократии? С перевозом товаров, ценностей?

- Нет. Все списки товаров были составлены предварительно. Они были прозрачные, аккредитованные.

- По цифрам: мы знаем только о 200 тысячах посетителей четырех дней Ганзы, по данным полиции. Александр Голышев говорил о 50 тысячах зрителей, которые увидели представление реконструкторов на их площадках. Существуют еще какие-то количественные показатели, которые характеризовали бы проведение Ганзы?

- Эта статистика еще собирается. Разного рода ведомства по каждой площадке подсчитывают приблизительное количество зрителей. Если говорить в общем, они могли пересекаться: зрители, которые смотрели реконструкторов, вероятно, не целый день были на этой площадке, переходили на другие.

- Звучали замечания о том, что церемония открытия в Псковском кремле была «только для избранных», а простые горожане сам праздник увидеть не смогли. Это объясняется тем, что Кремль имеет ограниченное пространство, и большее количество людей туда физически не пригласить?

- Здесь есть несколько факторов. Церемония открытия практически всегда проходит в исторической точке города, желательно, в исторических декорациях. Что касается Кремля, думаю, что все согласятся с доводом, что, если не ограничить число посещающих это мероприятие, это может стать небезопасным. В этот же день состоялся замечательный вечерний концерт для всех горожан, который также являлся частью церемонии открытия на Октябрьской площади. Из Кремля велась прямая трансляция, каждый мог посмотреть прямой эфир, а потом пойти на Октябрьскую площадь и ощутить эту атмосферу, не менее привлекательную. Мне кажется, как раз эта центральная точка вобрала в себя всю ганзейскую атмосферу. Там было очень хорошо. Мы не окрыли здесь никакой Америки, в том же Любеке - столице Ганзы - было точно так же, когда они проводили Ганзейские дни. Первая часть церемонии открытия была по пригласительным билетам для ограниченного количества гостей, а потом был общий концерт для всех.

- По мерам безопасности: чем вы руководствовались, когда готовили мероприятие? Есть мнение, что меры были излишними, слишком много ограждений.

- Меры безопасности, действительно, были повышенного уровня, но с точки зрения мешали или нет – я могу сказать: нет, не мешали. Когда это все только готовилось и обсуждалось, закрадывалась мысль, как это будет, как проходить через эти рамки. Но в то же время в соцсетях было много комментариев на тему: «Я не пойду на праздник с детьми, потому что в местах большого скопления людей я чувствую себя некомфортно, небезопасно». И такого рода меры безопасности должны быть, потому что они придают уверенности, что ты идешь на безопасное мероприятие и можешь себя чувствовать абсолютно комфортно. Никакой давки и очередей на входе в зоны праздничного пространства не наблюдалось.

- Насколько серьезный был осмотр при проходе через рамки металлоискателей?

- По всем полагающимся нормам. На Ганзе были не только рамки, но и ручные детекторы. Если вызывала опасения какая-то сумка, естественно, она открывалась.

- Говорят, на Ганзе в Пскове не было продуктов и напитков из других стран.

- С санкционными продуктами питания, пивом было давно понятно, что их провоз будет запрещен. Никакого пива, сыров и колбас ввезти было нельзя. Мы изначально это исключили из списков ввозимых товаров. Но у Таллина, например, в палатку приехали рестораторы, которые готовили из продуктов, которые купили здесь, на месте. Думаю, общепит, который был представлен, - псковский и из городов русской Ганзы, - восполнил этот пробел презентацией национальных кухонь. Презентация национальной кухни - одна из важных частей Ганзейских дней, и в Европе, где границ нет, это проще сделать и немного ярче чувствуется. Но сравнить с тем же Бергеном - в Норвегии тоже строгие запросы на ввоз, туда на Ганзу никто ничего не привез, было местное пиво.

- Когда Псков снова сможет претендовать на проведение Ганзейских дней?

- Мы уже включены как организатор Ганзейских дней 2033-го года. Это уже принятое решение.

- Какие-то особые отношения сложились с городом, который принял Ганзейскую эстафету от Пскова?

- С Брилоном? Да, конечно. Росток, который принимал Ганзейские дни в 2018 году, для нас, для меня лично остается одним из лучших организаторов. Мне нравится немецкая четкость, когда все понятно, все ясно. Росток был одним из тех, у кого мы переняли очень много опыта, как и что нужно сделать. Нужно же в определенный момент времени выслать важную информацию, объяснить что-то, все эти моменты должны быть расписаны, все письма - содержать определенную информацию. Потом все эти вопросы нужно прорабатывать на месте. Есть свои нюансы в организации Ганзейского рынка, в ротации музыкальных коллективов на сценах. Эти нюансы не видны на первый взгляд, но они всплывают. Конечно, если не посоветоваться с теми, кто уже проводил, очень сложно. И мы готовы оказать любое содействие следующему городу-организатору.

- Как вы оцениваете оправданность перекрытия центра Пскова и последствия такого шага?

- Общественный транспорт ходил по параллельной улице Ленина, и на его работе перекрытие никак не сказалось. На любом автобусе, который ходит через Октябрьский проспект, можно было доехать практически в ту же точку, как если бы центр не был перекрыт. Если мы говорим о движении личного транспорта, то это тоже оправданно. Это те же меры безопасности в городе. Если уж человек передвигается на личном автотранспорте, наверное, ему менее проблематично объехать перекрытый участок.

- А как реагировали жители домов, расположенных в центре?

- У нас был ажиотаж за пропусками – и местные жители, и работники организаций, которые попали в зону праздничного пространства. Все, кто хотел, получили пропуска на свои транспортные средства и могли въезжать во вторую зону перекрытия.

- Общественные туалеты – традиционная проблема для массовых мероприятий в Пскове. Как вы подходили к ее решению?

- Туалетов было достаточное количество. Их уборка происходила ночью. Были опасения, что надо будет въезжать днем, но этого не потребовалось.

- Вопрос из нашего чата: как в целом справлялись коммунальные службы с уборкой городских улиц во время Ганзейских дней?

- Муниципалитет за Ганзу кое-чему научился и обратил больше внимания на то, как это нужно сделать, как должен выглядеть город. Мне кажется, муниципалитет и Управление городского хозяйства справились с этой задачей. Было чисто, не бросался в глаза выкинутый мусор. Бригады работников каждые три часа убирали мусорные пакеты, которые в достаточном количестве были выставлены в центре праздничного пространства. Все это дало результат.

- Еще одна реплика из чата: палатки иностранных гостей закрывались часов в 5-6. При этом гости из районов Псковской области, Ленинградской стояли до позднего вечера. Почему так?

- Наверное, это не все палатки, а речь идет о Ганзейском рынке, который был расположен на Октябрьском проспекте. По регламенту он работал до 8 вечера. Ремесленный рынок, который был расположен по набережным рек Великой и Псковы, - «Город мастеров» - функционировал до 23 часов. Мы не могли обязать тех, кто находится в палатках, стоять там до 8 часов. Если человек хотел посетить сцены, которых у нас было достаточно, пройтись по городу, конечно, он мог закрыть палатку, посмотреть, что происходит на празднике. Но все палатки однозначно не закрывались.

- Композицию с названиями городов, которая была установлена на Октябрьской площади, передадут следующему ганзейскому городу?

- Нет, это был декоративный элемент, и в последний день Ганзы, 30-го числа, его стали разбирать, потому что в 12 ночи нужно было открыть движение по октябрьскому проспекту. Некоторые участники делегаций попросили дать веточку с названием их города, поэтому некоторые были розданы в качестве сувениров.

- Следующий вопрос из чата: можно ли поподробнее про сувениры Ганзы. Видели футболки на молодежи, что еще было?

- Когда появился логотип Ганзейских дней, были проработаны все вопросы для того, чтобы он использовался. Несколько раз на встречах с предпринимателями логотип им предлагался. Конечно, организаторы приветствовали, если какой-то предприниматель взял логотип для своей продукции. Я знаю, что была ограниченная партия ганзейского мороженого. Желание купить что-то с этой символикой сработало, я видела, как из всего ассортимента мороженого выбирали именно это.

- Расскажите, как на практике выглядела работа ганзейских волонтеров?

- Это как раз один из тех моментов, которым я очень впечатлена. Без волонтеров, которые неформально подошли к этому мероприятию, не случилась бы львиная доля организационных моментов. Было много помощников, и я видела, как они относятся к поставленным задачам. Получился некий осьминог со щупальцами, который знал информацию, и она доходила до каждого человека, до каждой делегации, начиная с их приезда. Например, у кого-то в самолете багаж не прибыл вовремя, волонтер эту информацию сообщал, и мы уже решали вопрос по высылке машины. Кто-то не встретился со своим водителем, и мы его искали. Это мелкие организационные вопросы, которые, если бы стекались в дирекцию, физически было бы невозможно решить. А через такую «агентурную» сеть это было легко, и хорошо, что все всё понимали, ответственно подходили к своим задачам.

Большой привет тем волонтерам, которые дежурили на ганзейском рынке. Это целая команда с хомутами, с молоточками, с вениками. Они знали, где у них какая палатка, с утра проверяли, не грязно ли, все ли прикручено, нужно ли что-то, вся ли мебель стоит на месте. Если что – сразу к нам прибегали, говорили, что нужно поправить, и все сразу устранялось. И, конечно, кураторы – дежурили преподаватели университета, они сидели у нас в палатках все дни, поили волонтеров чаем. Для волонтеров также было организовано питание в университете, они получали дополнительные пайки. То, как они подошли к мероприятию, произвело на меня самое большое впечатление. Всего было задействовано 740 волонтеров.

- Наши читатели интересуются, как формируется псковская делегация на Ганзейские дни? Только ли творческие коллективы, может ли простой смертный войти в состав делегации?

- Формирует муниципалитет. Так делает каждый город. Например, когда мы рассылали регистрацию, мы делали эту анкету закрытой. И в каждом муниципалитете есть контактное лицо, которое получает код доступа к анкете регистрации, и в нее вносятся данные от муниципалитета. В следующем году глава города и администрации будут решать, как будет представлен Псков.

- Вы сказали, что уникальный опыт проведения этого масштабного мероприятия обязательно будет востребован в Пскове. Что еще можно выделить на будущее, какие алгоритмы можно припасти для дальнейшего пользования?

- Все эти аспекты, которые мы сегодня затронули. Это и подход к хозяйственным вопросам, организации уборки, праздничного пространства, и вопросы безопасности, выбора культурной программы, подход к оформлению общепита. Нам хотелось приблизиться к той атмосфере, которая есть, например, в Старой Риге. Русские города в этом смысле немножко отличаются от европейских, где в старом городе есть пешеходная зона, можно сесть, отдохнуть и насладиться этим. И у нас таким пространством стала Октябрьская площадь – общепит, столы располагались именно так, как это принято в Европе, для того, чтобы воссоздать полную картину и атмосферу. Наверное, на это тоже надо обращать внимание в будущем.