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До 20 лет тюрьмы грозит псковичу за сбыт наркотиков

28-летний житель Пскова предстанет перед судом за незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.

Установлено, что с 24 мая 2018 года по 25 сентября 2018 года мужчина в Пскове незаконно сбывал наркотики и психотропные вещества, размещая их в закладках. Пскович фотографировал тайники, где оставлял наркотики, и отправлял снимки с указанием местоположения администратору интернет-магазина, который специализировался на сбыте наркотиков. За эту деятельность пскович получал в качестве зарплаты электронную валюту, которую в последующем обналичивал.

Правоохранительные органы изъяли у подозреваемого около одного килограмма различных наименований наркотиков и психотропных веществ. В данный момент пскович находится под домашним арестом. Ему предъявлено обвинение в совершении 44 особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения. Мужчине грозит срок до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.

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