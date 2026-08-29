Подсобка загорелась в магазине в Псковском районе

17:42, 29 августа 2026, ПАИ

Возгорание в подсобном помещении магазина произошло на Юбилейной улице в деревне Неёлово-1 Псковского района. Об этом пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ









Пожарные подразделения ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня.

Пострадавших нет. На месте работают пожарные подразделения и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.