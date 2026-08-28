Гражданин Германии попал в ДТП в Псковском районе

16:06, 28 августа 2026, ПАИ

В Псковском районе на трассе Печоры – Псков у деревни Моглино водитель автомобиля Mercedes с немецкими номерами не справился с управлением и вылетел в попутный кювет, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшая бригада медицины катастроф оказала гражданину Германии помощь, однако от госпитализации он отказался.

На месте работают спасатели АСС, бригада медицины катастроф и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Новосокольническом районе, на пятом километре автодороги Маево – Островки – Фалютино, 39-летний водитель автомобиля Opel Grandland X не справился с управлением и вылетел в правый придорожный кювет.