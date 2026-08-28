Водитель Kia пострадал в ДТП с фурой в Островском округе

22:04, 28 августа 2026, ПАИ

Столкновение грузового автомобиля Sitrak и легкового автомобиля Kia Magentis произошло возле автобусной остановки «Черепягино» в Островском районе. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





По словам очевидцев, водитель фуры при повороте налево не заметил Kia, двигавшуюся по встречной полосе.

В результате ДТП пострадал водитель Kia, ему оказывают помощь.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.