Водитель Kia пострадал в ДТП с фурой в Островском округе
Столкновение грузового автомобиля Sitrak и легкового автомобиля Kia Magentis произошло возле автобусной остановки «Черепягино» в Островском районе. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
По словам очевидцев, водитель фуры при повороте налево не заметил Kia, двигавшуюся по встречной полосе.
В результате ДТП пострадал водитель Kia, ему оказывают помощь.
На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.