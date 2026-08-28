Водитель и пассажирка Opel Grandland пострадали в ДТП в Новосокольническом районе

09:49, 28 августа 2026, ПАИ

В Новосокольническом районе, на пятом километре автодороги Маево – Островки – Фалютино, 39-летний водитель автомобиля Opel Grandland X не справился с управлением и вылетел в правый придорожный кювет, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и пассажирка. Пострадавшие госпитализированы.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что водителя ГАЗели зажало в кабине после столкновения с грузовиком в Опочецком районе.