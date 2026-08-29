Автомобили изъяли у двух жителей Псковской области за вождение в нетрезвом виде

10:38, 29 августа 2026, ПАИ

Водителей в нетрезвом виде, которые ранее уже привлекались к ответственности за аналогичное правонарушение, выявили в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По имеющимся данным, 25 августа около 12 часов в деревне Волышово Порховского района инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль «Чери». Выяснилось, что управлял этой иномаркой 44-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

А 27 августа по деревне Голубово в Псковском муниципальном округе на автомобиле «Тойота» ехал нетрезвый 31-летний пскович.

Иномарки изъяты. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В ведомстве также напомнили, что вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в России карается административным либо уголовным наказанием. Законодательная сторона этого вопроса регулируется статьей 264 УК РФ и ст. 12.8 КоАП РФ.

Ранее на псковских дорогах выявили четырёх нетрезвых водителей, которые ранее уже привлекались к ответственности за аналогичное правонарушение.