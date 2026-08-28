Житель Великих Лук получил четыре года колонии за избиение людей из-за воды

17:33, 28 августа 2026, ПАИ

Житель Великих Лук избил людей из-за малозначительных поводов, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Установлено, что в 2025 году ранее судимый местный житель ударил по лицу двух человек. Первое преступление он совершил вечером 19 июня у дома № 34 на улице Гражданской. Поводом послужил отказ предоставить ему бутылку с водой. Второй инцидент произошёл 4 июля у дома № 5 на улице Дружбы, где великолучанин избил мужчину за то, что тот, по его мнению, проигнорировал заданные вопросы.

Оба преступления совершены в присутствии посторонних лиц. Прокуратура Великих Лук поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан виновным в совершении двух преступлений по пункту «д» части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений).

С учётом мнения прокурора суд назначил великолучанину четыре года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Псковской области ужесточили наказание мужчине, избившему престарелую мать до полусмерти.