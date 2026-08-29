Пять человек пострадали во время ДТП в Новосокольническом районе
Автомобили Ford Galaxy и Mazda столкнулись на трассе М-9 возле поворота к деревне Маево в Новосокольническом районе. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в MAX.
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Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»
По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Galaxy при выезде со стороны деревни Маево не уступил дорогу машине, которая двигалась по трассе.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало пять человек, их госпитализировали.
На месте работают пожарные подразделения, бригады скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.
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