Пять человек пострадали во время ДТП в Новосокольническом районе

18:17, 29 августа 2026, ПАИ

Автомобили Ford Galaxy и Mazda столкнулись на трассе М-9 возле поворота к деревне Маево в Новосокольническом районе. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в MAX.



Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»



Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»



Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»



Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»



Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»



Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»



Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»













По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Galaxy при выезде со стороны деревни Маево не уступил дорогу машине, которая двигалась по трассе.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало пять человек, их госпитализировали.

На месте работают пожарные подразделения, бригады скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.