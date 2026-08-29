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Общество

Пять человек пострадали во время ДТП в Новосокольническом районе

Автомобили Ford Galaxy и Mazda столкнулись на трассе М-9 возле поворота к деревне Маево в Новосокольническом районе. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в MAX.

  • Пять человек пострадали во время ДТП в Новосокольническом районе
    Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пять человек пострадали во время ДТП в Новосокольническом районе
    Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пять человек пострадали во время ДТП в Новосокольническом районе
    Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пять человек пострадали во время ДТП в Новосокольническом районе
    Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пять человек пострадали во время ДТП в Новосокольническом районе
    Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пять человек пострадали во время ДТП в Новосокольническом районе
    Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пять человек пострадали во время ДТП в Новосокольническом районе
    Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»

По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Galaxy при выезде со стороны деревни Маево не уступил дорогу машине, которая двигалась по трассе.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало пять человек, их госпитализировали.

На месте работают пожарные подразделения, бригады скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.

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