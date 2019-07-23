Труп коровы обнаружили в одной из машин на границе в Псковской области

16:44, 23 июля 2019, ПАИ

На российско-латвийской границе в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» в Пыталовском районе в одной из машин обнаружили труп коровы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Сотрудники ведомства установили, что из Литвы в Казахстан тремя машинами перевозились 189 голов крупного рогатого скота. В ходе проверки они выявили несоответствие данных об адресе получателя товара, указанного в ветеринарном сертификате страны-экспортёра, сведениям в товаротранспортных документах. Кроме того, данные о предприятии-поставщике, месте проведения карантинирования и стране происхождения животных отличались от данных, изложенных в разрешении. При этом не был соблюдён 30-дневный срок карантинирования животных. Помимо этого, было установлено нарушение сроков проведения исследований на наличие генома вируса Шмалленберга.

В результате допущенных нарушений при погрузке и транспортировке животных одну из коров обнаружили мёртвой. Ввоз крупного рогатого скота на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен. Животные будут возвращены на сопредельную территорию.