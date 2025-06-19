Какие вопросы чаще всего решает фонд «Защитники Отечества», рассказала Надежда Васильева

13:58, 19 июня 2025, ПАИ

По каким вопросам чаще всего обращаются в фонд «Защитники Отечества» в Псковской области, рассказала руководитель филиала организации Надежда Васильева в эфире ЦУРа Псковской области.

По её словам, значительное число запросов связано с трудоустройством и получением дополнительного образования. Васильева сообщила, что в марте 2024 года по инициативе президента России Владимира Путина была запущена программа «Время героев», в которой активно участвовали жители региона. Псковский филиал фонда стал площадкой для очного тестирования, которое прошли более 65 человек. Она отметила, что фонд помогает возвращающимся гражданам осваивать новые профессии и адаптироваться к изменившимся условиям жизни, а сотрудники организации нередко становятся для них близкими помощниками.

Васильева также подчеркнула, что многие участники специальной военной операции, возвращаясь после лечения, протезирования и реабилитации, не могут продолжать прежнюю профессиональную деятельность. В связи с этим фонд оказывает поддержку в получении новых навыков и профессий. С начала 2025 года в филиале создан сектор по трудоустройству, где работают два опытных социальных координатора. Кроме того, налажено эффективное взаимодействие с комитетом по труду и занятости Псковской области.