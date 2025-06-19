Масштабная утечка данных: в Сеть слили 16 млрд логинов и паролей, включая аккаунты Apple

15:25, 19 июня 2025, ПАИ

Одну из крупнейших утечек данных в истории обнаружили исследователи в области кибербезопасности из компании Cybernews. По их словам, в открытом доступе оказалось около 16 миллиардов учётных записей, включая Apple ID. Об этом сообщает издание Forbes.

Слитый архив включает в себя авторизационные данные для миллиардов учётных записей от различных онлайн-сервисов, таких как Google, Apple, Instagram* и Facebook*, Telegram, GitHub, а также VPN-сервисов, социальных сетей и государственных платформ.

Предполагается, что базу данных собирали при помощи многочисленных программ-инфостилеров. Содержащаяся в базе данных информация открывает дверь практически к любому онлайн-сервису, который только можно себе представить, пишет Forbes.

В связи с этим инцидентом эксперты по кибербезопасности советуют пользователям немедленно сменить пароли и включить двухфакторную аутентификацию.

* Эти соцсети запрещены в РФ, они принадлежат корпорации Meta, признанной в России экстремистской.