Свалку на подъезде к мусорному полигону в Гдовском районе уберут на этой неделе

13:24, 19 июня 2025, ПАИ

Свалку на подъезде к мусорному полигону в Гдовском районе уберут на этой неделе, сообщил глава района Иван Мешков в своём Telegram-канале.

Иван Мешков отреагировал на многочисленные обращения граждан по поводу нарушений на мусорном полигоне, где фиксировалась разгрузка отходов ТКО за пределами разрешённой территории.

На территорию по обращению Ивана Мешкова прибыл бульдозер, оператор которого приступил к работам по устранению нарушений.

Сроки выполнения всех необходимых мероприятий определены: в течение этой недели планируется полное устранение выявленных замечаний.

А на следующей неделе сделают организованный въезд на территорию полигона.