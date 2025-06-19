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Общество

Свалку на подъезде к мусорному полигону в Гдовском районе уберут на этой неделе

Свалку на подъезде к мусорному полигону в Гдовском районе уберут на этой неделе, сообщил глава района Иван Мешков в своём Telegram-канале.

Фото из Telegram-канала Ивана Мешкова

Иван Мешков отреагировал на многочисленные обращения граждан по поводу нарушений на мусорном полигоне, где фиксировалась разгрузка отходов ТКО за пределами разрешённой территории.

На территорию по обращению Ивана Мешкова прибыл бульдозер, оператор которого приступил к работам по устранению нарушений.

Сроки выполнения всех необходимых мероприятий определены: в течение этой недели планируется полное устранение выявленных замечаний.

А на следующей неделе сделают организованный въезд на территорию полигона.

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Свалку на подъезде к мусорному полигону в Гдовском районе уберут на этой неделе
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