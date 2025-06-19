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Реставраторы оценили степень сохранности керамических изразцов на фасаде Троицкого собора в Пскове

Реставраторы оценили степень сохранности керамических изразцов на фасаде Троицкого собора в Псковском кремле. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»

Параллельно с укреплением стен, фундаментов и работами на фасадах храма в порядок приводятся и керамические изразцы, покрытые глазурью.

Разноцветные изразцы в 1912 году впервые обнаружил историк архитектуры Пётр Покрышкин. До этого момента они были забелены во время ремонта в XVIII веке, поэтому на сохранившихся фотографиях собора их нет.

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»

Изразцы в качестве декора активно применяли в архитектуре конца XVII века. В Псковской области поливная полихромная керамика украшает фасады церкви Михаила и Гавриила Архангелов, Варлаама Хутынского, Одигитрии на Псково-Печерском подворье, собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря.

Проект реставрации Троицкого собора предусматривает укрепление фундаментов, реставрацию фасадов, кровельной системы, полную реконструкцию инженерных сетей, разработку методик реставрации живописи и иконостаса, реставрацию оконных и дверных заполнений, реставрацию внутренних помещений, разработку мероприятий по обеспечению температурно-влажностного режима.

К осени этого года специалисты планируют завершить реставрацию Серафимовского придела храма – церкви во имя преподобного Серафима Саровского, которая устроена в нижнем ярусе Троицкого собора. Напомним, после начала работ по реставрации собора в Серафимовском приделе храма обнаружена древняя княжеская усыпальница, а также артефакты, которые веками хранились под более новыми полами и за стенами придела.

Полностью реставрация собора в Псковском кремле завершится в 2027 году.

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