Почти три тысячи человек пострадали от клещей в Псковской области с начала года

22:36, 23 июля 2019, ПАИ

В Псковской области с 10 по 17 июля в лечебно-профилактические организации с жалобами на укусы клещей обратились 179 человек, из них 44 ребёнка. Всего с 1 января текущего года с этой проблемой обратились 2 тысячи 985 человек, из них 709 – дети. Это на 1,5 % выше уровня среднемноголетнего показателя на этот период, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

В Псковской области зарегистрированы два случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Во время лабораторных исследований обнаружены возбудители клещевого вирусного энцефалита, боррелиоза и моноцитарного эрлихиоза человека.

В Пскове клещей удаляют в травматологическом пункте на улице Коммунальной, 23. В остальных муниципалитетах удаление клещей проводят в поликлиниках по месту жительства.