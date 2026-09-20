Михаил Иванов: «Социальный кодекс» призван решить проблему противоречивых законов

22:34, 20 сентября 2026, ПАИ

Об одной из инициатив партии – введении «Социального кодекса» – рассказал председатель реготделения «Партии пенсионеров за социальную справедливость» Михаил Иванов во время политического шоу «Ночь выборов – 2026» в медиацентре ПАИ сегодня, 20 сентября.

«Я считаю, что нормативную законодательную базу надо привести в порядок. Партия выступает за то, чтобы принять «Социальный кодекс». И мы просили партии, которые находятся в Госдуме, проявить такую инициативу. Это необходимо для того, чтобы был порядок: кто исполняет, как исполняет и кто несёт ответственность», – пояснил он.

Михаил Иванов отметил, что компетентен в этом вопросе, так как сам юрист. По его словам, некоторые нормативные акты противоречат друг другу. Эту проблему важно исправить, потому что у граждан остаётся много вопросов.