Михаил Иванов: «Социальный кодекс» призван решить проблему противоречивых законов
Об одной из инициатив партии – введении «Социального кодекса» – рассказал председатель реготделения «Партии пенсионеров за социальную справедливость» Михаил Иванов во время политического шоу «Ночь выборов – 2026» в медиацентре ПАИ сегодня, 20 сентября.
«Я считаю, что нормативную законодательную базу надо привести в порядок. Партия выступает за то, чтобы принять «Социальный кодекс». И мы просили партии, которые находятся в Госдуме, проявить такую инициативу. Это необходимо для того, чтобы был порядок: кто исполняет, как исполняет и кто несёт ответственность», – пояснил он.
Михаил Иванов отметил, что компетентен в этом вопросе, так как сам юрист. По его словам, некоторые нормативные акты противоречат друг другу. Эту проблему важно исправить, потому что у граждан остаётся много вопросов.
Прямая трансляция «Ночи выборов – 2026» – в эфире телеканала «Первый Псковский», а также в группах телеканала и ПАИ в соцсети «ВКонтакте». За новостями можно следить в специальном сюжете на сайте ПАИ и в мессенджере MAX.
Напомним, «Ночь выборов» на площадке Псковского агентства информации проходит уже в четвёртый раз. С 2022 года именно здесь подводятся главные итоги ключевых муниципальных, региональных и федеральных кампаний. За это время участниками «Ночи выборов» стали более 300 гостей, более 100 экспертов высказали своё мнение и дали оценки в прямом эфире.
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