Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Мобильный медпункт в «Империале» пользуется популярностью у псковичей

В Пскове продолжается вакцинация от гриппа. Мобильный пункт в торговом центре «Империал» пользуется большой популярностью у горожан, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской городской поликлиники.

Фото: ПАИ

Только за один день прививку здесь сделало 125 человек. В поликлинике отметили, что такие показатели говорят о высокой ответственности жителей города и осознанном отношении к собственному здоровью.

Прививку в мобильном пункте можно поставить быстро и без предварительной записи. Пункт расположен на втором этаже напротив магазина «Книжица». Вакцинация проводится по будням с 10:00 до 16:00, в субботу – с 10:00 до 15:00. Воскресенье – выходной. Предварительная запись не нужна – достаточно прийти в удобное время.

В наличии современные безопасные препараты: проверенная отечественная вакцина «Флю-М» и четырёхвалентная «Ультрикс Квадри», которая защищает сразу от четырёх актуальных штаммов гриппа. С собой необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Прививка занимает несколько минут.

Напомним, вакцинация против гриппа в Пскове, Великих Луках, Великолукском районе и Острове началась 14 сентября, во всех остальных муниципалитетах – со вторника, 15 сентября. В Псковскую область поступило более 66 тысяч доз вакцин «Совигрипп», «Флю-М», «Ультрикс Квадри». Все указанные вакцины не содержат живого вируса и не могут вызвать заболевание гриппом.

В первую очередь сделать прививку рекомендуется детям с шести месяцев, школьникам, студентам, работникам медицинских организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сфер. Полный список – здесь.

Сезонный подъём заболеваемости гриппом начинается в холодное время года, поэтому подготовиться к нему важно заранее. Прививку рекомендуют делать в осенний период, чтобы у организма было время сформировать иммунный ответ.

Ранее сообщалось, что мобильные медпункты работали на 70 избирательных участках в Псковской области.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



21 сентября 2026

«Единая Россия» лидирует на выборах в Заксобрание Псковской области по партийным спискам
21 сентября 2026

«Старшее поколение ждёт комиссию с выпечкой»: Ольга Потапова – об атмосфере прошедшего голосования
20 сентября 2026

Наблюдатели не зафиксировали нарушений на выборах в Псковской области – Наталья Исакова
20 сентября 2026

«Люди видят изменения»: Борис Елкин – о высокой явке на выборы в Псковской области
20 сентября 2026

Сенатор Алексей Наумец отметил сплочённость россиян во время выборов
20 сентября 2026

Надежда Васильева: Встречи с жителями на выборах были искренними, поддержка ветеранов стала главной
20 сентября 2026

Елена Синёва: Школьный опыт – ключ к диалогу с жителями округа
20 сентября 2026

Около 2600 обращений поступило в штаб наблюдения за выборами в Псковской области

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...