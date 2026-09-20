Мобильный медпункт в «Империале» пользуется популярностью у псковичей

22:17, 20 сентября 2026, ПАИ

В Пскове продолжается вакцинация от гриппа. Мобильный пункт в торговом центре «Империал» пользуется большой популярностью у горожан, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской городской поликлиники.

Только за один день прививку здесь сделало 125 человек. В поликлинике отметили, что такие показатели говорят о высокой ответственности жителей города и осознанном отношении к собственному здоровью.

Прививку в мобильном пункте можно поставить быстро и без предварительной записи. Пункт расположен на втором этаже напротив магазина «Книжица». Вакцинация проводится по будням с 10:00 до 16:00, в субботу – с 10:00 до 15:00. Воскресенье – выходной. Предварительная запись не нужна – достаточно прийти в удобное время.

В наличии современные безопасные препараты: проверенная отечественная вакцина «Флю-М» и четырёхвалентная «Ультрикс Квадри», которая защищает сразу от четырёх актуальных штаммов гриппа. С собой необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Прививка занимает несколько минут.

Напомним, вакцинация против гриппа в Пскове, Великих Луках, Великолукском районе и Острове началась 14 сентября, во всех остальных муниципалитетах – со вторника, 15 сентября. В Псковскую область поступило более 66 тысяч доз вакцин «Совигрипп», «Флю-М», «Ультрикс Квадри». Все указанные вакцины не содержат живого вируса и не могут вызвать заболевание гриппом.

В первую очередь сделать прививку рекомендуется детям с шести месяцев, школьникам, студентам, работникам медицинских организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сфер. Полный список – здесь.

Сезонный подъём заболеваемости гриппом начинается в холодное время года, поэтому подготовиться к нему важно заранее. Прививку рекомендуют делать в осенний период, чтобы у организма было время сформировать иммунный ответ.

Ранее сообщалось, что мобильные медпункты работали на 70 избирательных участках в Псковской области.