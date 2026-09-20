«Высокий результат»: глава Локнянского округа рассказал о явке на выборы

21:58, 20 сентября 2026, ПАИ

Как проходило голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва и Законодательного Собрания области восьмого созыва в Локнянском муниципальном округе, рассказал его глава Иван Белугин во время политического шоу «Ночь выборов – 2026» в медиацентре ПАИ сегодня, 20 сентября.

684 человека в округе проголосовали дистанционно – это более 10 % от общего числа избирателей. По словам Ивана Белугина, это достаточно серьёзный результат.

К 18:00 с учётом ДЭГ проголосовало более 61 % избирателей округа, включённых в списки.

«Думаю, что это достаточно высокий результат. Жители активно участвовали в голосовании. Мы ещё ведём подсчёт и в ближайшее время узнаем конкретный результат. Как говорится, только способность голосовать составляет квалификацию гражданина. Многие воспользовались своим правом, и это абсолютно правильно», – сказал он и добавил, что на всех участках округа избирателям помогали волонтёры.

Глава округа также проголосовал дистанционно. Развитию формата помогло и то, что округ вместе с правительством области установил дополнительные вышки сотовой связи: только в 2026 году оборудовали четыре.

Прямая трансляция «Ночи выборов – 2026» – в эфире телеканала «Первый Псковский», а также в группах телеканала и ПАИ в соцсети «ВКонтакте». За новостями можно следить в специальном сюжете на сайте ПАИ и в мессенджере MAX.

Напомним, «Ночь выборов» на площадке Псковского агентства информации проходит уже в четвёртый раз. С 2022 года именно здесь подводятся главные итоги ключевых муниципальных, региональных и федеральных кампаний. За это время участниками «Ночи выборов» стали более 300 гостей, более 100 экспертов высказали своё мнение и дали оценки в прямом эфире.