Псковичи стали победителями международного конкурса «Индустрия медиа»

22:35, 20 сентября 2026, ПАИ

Объединение «РиСОварка» из ПсковГУ стало победителем международного конкурса студенческих СМИ «Индустрия медиа». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Участники соревновались за победу в пяти номинациях (фото, видео, текст, графический дизайн и медиапроект). Работы должны были соответствовать теме «Смыслы, которые нас объединяют: культурный код России и Беларуси».

Лучшими в номинациях признаны медиапроект Виктории Ежковой (Тверской государственный университет), фотографии команды студсовета БрГТУ (Брестский государственный технический университет), текст Арианы Ланиной (Гродненский государственный университет имени Янки Купалы), видео Владиславы Павенко, Виктории Дымшаковой и Максима Бурова (Южно-Уральский государственный университет), дизайн Екатерины Бугровой (Саратовская государственная юридическая академия).

Специальный приз за лучшую серию вертикальных видео получило объединение «РиСОварка» из Псковского государственного университета.

Церемония награждения победителей конкурса состоится 1 октября в рамках IV Российско-белорусского форума студенческих СМИ «Индустрия медиа».

Ранее сообщалось, что в Пскове обучают наставников РСО по проекту «Маршрут построен».