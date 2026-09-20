Великолукский медколледж посетили представители регионального минздрава

21:59, 20 сентября 2026, ПАИ

С рабочим визитом Великолукский медицинский колледж посетили заместитель министра здравоохранения Псковской области Ирина Жаворонкова и начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Псковской области Оксана Тесленко. Об этом ПАИ сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.

Сотрудники министерства и директор колледжа Александр Шулаев обсудили вопросы обучения студентов медколледжа по целевым договорам и участие студентов Великолукского медицинского колледжа в проведении диспансеризации жителей города Великие Луки.

Александр Шулаев организовал для Ирины Жаворонковой и Оксаны Тесленко экскурсию по кабинетам и мастерским колледжа.

Ранее сообщалось,главный врач Псковской областной больницы Евгений Панфёров опроверг слухи об ограничении лечения в стационаре четырьмя днями.