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Политика

Игорь Дитрих отметил честную и открытую атмосферу на выборах

Главная особенность прошедших выборов – уважительное отношение партий и кандидатов друг к другу, заявил депутат Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих во время политического шоу «Ночь выборов – 2026» в медиацентре ПАИ сегодня, 20 сентября.

Фото: ПАИ

По его словам, избирательная кампания проходила в атмосфере взаимного уважения, без ложных вбросов и публичных конфликтов между участниками.

«Отличительная особенность этих выборов – уважительное, доброе и честное отношение друг к другу между всеми партиями и между всеми кандидатами. Никто не кидал камни в спину, не плевал сзади, не было ложных вбросов. Всё было честно, открыто и уважительно по отношению друг к другу», – сказал Игорь Дитрих.

Он также оценил идею детского голосования, которое проходило на избирательных участках Псковской области.

«Заходишь в УИК, видишь, как голосовали взрослые, но сразу обращаешь внимание на детский ящик. Если много голосов детских, значит, приходило много людей голосовать», – прокомментировал Игорь Дитрих.

Прямая трансляция «Ночи выборов – 2026» – в эфире телеканала «Первый Псковский», а также в группах телеканала и ПАИ в соцсети «ВКонтакте». За новостями можно следить в специальном сюжете на сайте ПАИ и в мессенджере MAX.

Напомним, «Ночь выборов» на площадке Псковского агентства информации проходит уже в четвёртый раз. С 2022 года именно здесь подводятся главные итоги ключевых муниципальных, региональных и федеральных кампаний. За это время участниками «Ночи выборов» стали более 300 гостей, более 100 экспертов высказали своё мнение и дали оценки в прямом эфире.

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