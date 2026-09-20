Дмитрий Шахов: Избирком и УФСИН обеспечили заключённым условия для голосования на выборах

22:22, 20 сентября 2026, ПАИ

Как прошло голосование заключённых на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва и Законодательного Собрания области восьмого созыва, рассказал уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов во время политического шоу «Ночь выборов – 2026» в медиацентре ПАИ сегодня, 20 сентября.

«Трём категориям граждан РФ, а именно тем, кто находится в местах лишения или ограничения свободы (это и СИЗО, и исправительные учреждения, и те, кто находится под домашним арестом), избирком и органы УФСИН обеспечили условия для голосования на выборах», – сказал он.

По словам Шахова, многие воспользовались правом отдать голос на выборах.

«Все участники были проинформированы о кандидатах и партиях. При наличии таких условий выбор можно было сделать осознанно», – резюмировал Дмитрий Шахов.

Прямая трансляция «Ночи выборов – 2026» – в эфире телеканала «Первый Псковский», а также в группах телеканала и ПАИ в соцсети «ВКонтакте». За новостями можно следить в специальном сюжете на сайте ПАИ и в мессенджере MAX.

Напомним, «Ночь выборов» на площадке Псковского агентства информации проходит уже в четвёртый раз. С 2022 года именно здесь подводятся главные итоги ключевых муниципальных, региональных и федеральных кампаний. За это время участниками «Ночи выборов» стали более 300 гостей, более 100 экспертов высказали своё мнение и дали оценки в прямом эфире.