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Общество

Глава центра «Движение без опасности»: Наша задача научить родителей правилам использования детских автокресел

«Наша задача - перейти на новый уровень и научить родителей правилам использования детских автокресел», - заявила президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре на встрече в Псковском перинатальном центре 24 июля.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Наталья Агре отметила, что в России сейчас активно используются детские удерживающие устройства, тем не менее, более 60% попавших в ДТП детей гибнут, несмотря на то, что находились в автокреслах.  В этой связи, по её словам, необходимо родителей научить правильно выбирать автокресло и правильно его использовать.«90% того, что происходит, - незнание родителей. Надо чтобы родители начали по-другому думать, что делать с ребенком в автомобиле», - заявила Наталья Агре.

Она напомнила, что в России принята стратегия по достижению нулевой смертности.

Встреча в Псковском перинатальном центре проводится в рамках стартовавшего в регионе трёхлетнего проекта по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе перинатальных центров и родильных домов «Детство без опасности». На мероприятии состоялся первый тренинг для молодых родителей по выбору и использованию детских автокресел.

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