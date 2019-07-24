Подготовка законопроекта по повышению зарплат муниципальных служащих началась в Псковской области

14:51, 24 июля 2019, ПАИ

В Псковской области началась подготовка законопроекта, нацеоенного на повышение заработных плат муниципальных служащих. Об этом заявила заместитель губернатора – председатель комитета по финансам Татьяна Баринова в ходе расширенного совещания по вопросу оплаты труда муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, которое проходит 24 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Татьяны Бариновой, необходимо предусмотреть, чтобы зарплаты были увеличены и не допустить, чтобы они были ниже минимального размера оплаты труда. Она добавила, что нужно подготовить финансово-экономическое обоснование, чтобы произвести расчеты по каждому поселению.

«К работе мы уже приступили. Подготовлены табличные варианты, на втором этапе будем делать расчеты по каждому поселению, здесь необходимо ваше знание, чтобы мы не допустили ошибок», - добавила заместитель губернатора.

Кроме того, как отметила Татьяна Баринова, губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил разработать новые подходы по пенсионному обеспечению и сейчас этот вопрос отрабатывается соцзащитой.

«Это все необходимо в целом, чтобы те кадры, которые работают не уходили, а те, которые придут, получали нормальные зарплаты», - сказала Татьяна Баринова.

Руководитель Управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области Елена Тимашова попросила содействия от городских и муниципальных образований в вопросе сбора информации о зарплатах муниципальных служащих для будущего законопроекта.

По словам Елены Тимашовой, только после проведения мониторинга зарплат можно будет предложить критерии в зависимости от службы. Исходя из этих критериев будет определяться заработная плата по каждому муниципальному служащему, добавила заместитель губернатора и предложила членам рабочей группы представить свои предложения.

Татьяна Баринова напомнила, что на сентябрьскую сессию Псковского областного Собрания депутатов необходимо будет внести акт не только по заработной плате муниципальных служащих, но и по пенсионному законодательству.