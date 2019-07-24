Овчарка Альма помогла островским полицейским найти заблудившихся грибников

16:19, 24 июля 2019, ПАИ

В Островском районе восточно-европейская овчарка Альма помогла полицейским найти заблудившихся в лесах грибников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 23 июля жительница деревни Рубилово Островского района ушла в лес за грибами и заблудилась. По телефону она сообщила о случившемся в полицию и своему мужу. Супруг на мопеде отправился на поиски самостоятельно и обнаружил женщину. Однако после этого они уже вдвоем не смогли найти выход из леса.

На помощь им пришли поисковая группа полиции, в состав которой вошли младший инспектор-кинолог Яна Кислякова и восточно-европейская овчарка Альма. Взяв след от мопеда, собака нашла заблудившихся супругов.