Пожарные ликвидируют возгорание частного дома в Великолукском районе
В Великолукском районе, в СНТ «Борок» на улице Озёрной, произошло возгорание частного дома. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание.
На месте работают пожарные подразделения, бригада скорой помощи и сотрудники полиции.
Обстоятельства происшествия и причины пожара выясняются.
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