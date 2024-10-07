Пожарные ликвидируют возгорание частного дома в Великолукском районе

20:59, 07 октября 2024, ПАИ

В Великолукском районе, в СНТ «Борок» на улице Озёрной, произошло возгорание частного дома. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание.

На месте работают пожарные подразделения, бригада скорой помощи и сотрудники полиции.

Обстоятельства происшествия и причины пожара выясняются.