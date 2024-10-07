Новый квадрокоптер «Хищник» передали бойцам 76-й дивизии

20:50, 07 октября 2024, ПАИ

Межрегиональная общественная организация «Работайте, братья!» приобрела для бойцов 76-й дивизии квадрокоптер «Хищник». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Технику военнослужащим передал руководитель псковского регионального отделения организации Игорь Владимиров.

Ранее сообщалось, что генераторы, стройматериалы и бензопилы в составе очередной партии груза отправятся на передовую из Псковской области.