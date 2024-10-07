Новый квадрокоптер «Хищник» передали бойцам 76-й дивизии
Межрегиональная общественная организация «Работайте, братья!» приобрела для бойцов 76-й дивизии квадрокоптер «Хищник». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.
Технику военнослужащим передал руководитель псковского регионального отделения организации Игорь Владимиров.
Ранее сообщалось, что генераторы, стройматериалы и бензопилы в составе очередной партии груза отправятся на передовую из Псковской области.
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