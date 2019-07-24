Семинар по вопросам защиты персональных данных проведёт псковский Роскомнадзор

17:50, 24 июля 2019, ПАИ

В Пскове состоится тематический семинар по рассмотрению актуальных вопросов законодательства в сфере защиты прав субъектов персональных данных. Он пройдёт 30 июля в 11:00 в управление Роскомнадзора по Псковской области (Псков, улица Советская, 49).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, основной вопрос, который будет рассмотрен на семинаре, — «Обработка специальных категорий персональных данных – состояние здоровья».

В семинаре могут участвовать представители учреждений здравоохранения Псковской области.