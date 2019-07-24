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Экономика

Комбинезон превращается…

Родители знакомы с такой многофункциональной вещью, как комбинезон-трансформер. Часто его называют «два в одном», поскольку с помощью пары молний комбинезон легко превращается в конверт и наоборот. Но наверняка не все знают, что такую удобную одежду для малышей уже много лет шьет в Пскове фирма «Модус Л». Почти 19 лет назад предприниматель Людмила Шапкина решила открыть в Пскове фабрику детской одежды. О начале пути, о достоинствах и даже о «недостатках» своей продукции, а также о новой акции предприятия для псковских семей генеральный директор фабрики рассказала «Псковской правде».

Каждая псковская семья, живущая в ожидании малыша, может получить сертификат на покупку верхней детской одежды по цене, которую производитель в другое время дает только оптовым покупателям. Трансформеры, конверты, комбинезоны, зимние комплекты, куртки, ветровки, парки, плащи — все это производит псковская фирма «Модус Л» для детей от 0 до 7 лет. Продукцию этой фабрики хорошо знают за пределами Псковской области. Основная часть крохотных вещичек отправляется в Санкт-Петербург, Москву, Калининград, Иркутск, Южно-Сахалинск. В Ганзейские дни предприятие «Модус Л» участвовало в промышленной выставке псковских производителей.

«На выставке мы анонсировали нашу акцию: сертификат для будущих мам. Для бюджета молодой семьи - это хорошая экономия. А качество товара мы гарантируем. Спасибо нашим посетителям, от которых мы получили много восторженных, добрых слов в адрес нашей продукции. Но и в то же время посетители, в том числе и псковичи, удивлялись тому, что не знали о нашей фабрике и ее продукции», - рассказывает Людмила Шапкина.

Сертификат на покупку по оптовым ценам можно получить в отделе «Кроха» на втором этаже ТРК «Акваполис». Акция действует до 31 августа.

Комбинезон как сэндвич 

Особая гордость предприятия — это уникальные комбинезоны-трансформеры.

«Шить курточки или простые комбинезончики не сложно, за два-три месяца можно наладить производство. Что касается комбинезонов-трансформеров, то их пошив требует освоения сложных технологий и высокой квалификации швей. Считаю, что нашему городу повезло, что у него есть бренд «Модус Л», который выпускает такие технологически сложные изделия», — отмечает Людмила.

Полный цикл производства таких комбинезонов — от момента согласования коллекции до поступления в продажу — занимает четыре-пять месяцев. Это многофункциональная и многослойная одежда, которая держит тепло в морозы до минус 30 градусов.

Это изделие послужит ребенку от 0 до 1,5 лет три-четыре сезона. Сначала это конверт на выписку и для прогулок. Малыш растет, и трансформер растет вместе с ним: с помощью системы молний превращается в комбинезон. Трансформер имеет съемную меховую подстежку, что позволяет использовать его в разные сезоны.

«Каждый трансформер — это многослойное изделие, сэндвич из 5-6 слоев, которые сохраняют тепло малыша, — говорит Людмила. — Специалисты считают, что цвет и узор одежды могут стимулировать развитие ребенка. В своих изделиях мы используем яркие принты, оформляем свои изделия вышивкой с детской тематикой. Единственный их «недостаток» — они очень прочные. Иногда наши покупатели рассказывают, как такой комбинезон от старшего ребенка переходит к младшему, а потом еще «переходит по наследству» детям друзей».

Как одна семья 

Уже 10 лет фабрика арендует площади на территории бывшего радиозавода. Помещения просторные и подходят и для размещения промышленного оборудования, и для складов готовой продукции.

«У нас стабильный дружный коллектив. Мы как одна семья. Потому что за эти годы кто-то замуж вышел, у кого-то родились дети. Все это происходило у нас на глазах. Я считаю, что наше предприятие — это бизнес с человеческим лицом. Малый бизнес в России — это очень трудно. Это большая ответственность перед коллективом, это сложность выживания на очень конкурентном рынке, это постоянная необходимость работать над ассортиментной политикой, политикой ценообразования. Роль маркетинга, онлайн-торговли растет с каждым днем. Выживает тот, кто знает потребности всех групп покупателей. Наши покупатели — это будущие и настоящие родители, бабушки и дедушки малышей и многодетные семьи, для которых мы можем предложить индивидуальные условия продажи наших изделий. Мы рады работать для псковичей и надеемся на поддержку наших земляков: и покупателей, и администрации!» - заявила предпринимательница. 

Светлана СИНЦОВА, «Псковская правда».

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