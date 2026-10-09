Железную дорогу от Невеля к портам Северо-Запада намерены расширить

08:48, 09 октября 2026, ПАИ

Железнодорожный маршрут от Невеля через Гатчину к морским портам Северо-Запада планируют развивать. Об этом заявил председатель Правительства России Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета, сообщает газета «Гудок».

Проект вошёл в обновлённый перечень приоритетных интеграционных проектов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По словам Михаила Мишустина, развитие маршрута позволит увеличить пропускную способность железнодорожных направлений и нарастить объёмы грузоперевозок.

Премьер-министр также подчеркнул важность ускорения электронного документооборота в морских пунктах пропуска. Комплексное развитие железнодорожной и портовой инфраструктуры, по его словам, должно сделать грузовые маршруты эффективнее.