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Экономика

Железную дорогу от Невеля к портам Северо-Запада намерены расширить

Железнодорожный маршрут от Невеля через Гатчину к морским портам Северо-Запада планируют развивать. Об этом заявил председатель Правительства России Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета, сообщает газета «Гудок».

Фото: ПАИ

Проект вошёл в обновлённый перечень приоритетных интеграционных проектов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По словам Михаила Мишустина, развитие маршрута позволит увеличить пропускную способность железнодорожных направлений и нарастить объёмы грузоперевозок.

Премьер-министр также подчеркнул важность ускорения электронного документооборота в морских пунктах пропуска. Комплексное развитие железнодорожной и портовой инфраструктуры, по его словам, должно сделать грузовые маршруты эффективнее.

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