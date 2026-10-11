Псковская область изучает новые подходы к привлечению инвесторов на форуме InRussia 2026

19:46, 11 октября 2026, ПАИ

Представители министерства экономического развития Псковской области и регионального Фонда инвестиционного развития приняли участие в форуме промышленной инфраструктуры InRussia 2026, который прошёл в Омске. Об этом ПАИ сообщили в Фонде инвестразвития.

По приглашению Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России представители фонда участвовали в экспертной сессии «Эффективное регулирование промышленной инфраструктуры: запросы бизнеса и ответы государства». Участники обсуждали, как совершенствовать регулирование промышленной инфраструктуры с учётом потребностей бизнеса.

Также в рамках форума Национальная ассоциация агентств инвестиций и развития провела обучательную программу «Инвесткампус — Школа привлеченцев» для региональных команд институтов развития.

Участники разбирали практические вопросы привлечения инвестиций: как представить регион потенциальному инвестору, подготовить промышленную площадку или проект и выстроить переговоры так, чтобы перейти от первого контакта к реализации инициативы.

В Фонде инвестиционного развития Псковской области отметили, что полученный опыт поможет улучшить сопровождение инвестиционных проектов в регионе — от первоначальной идеи до запуска производства и включения предприятия в кооперационные цепочки.