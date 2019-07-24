Что нам минкульт готовит: Обсуждаем с псковскими экспертами предложение о налоговых льготах для инвесторов

19:37, 24 июля 2019, ПАИ

В России готовят проект поправок в Налоговый кодекс. Занимается этим министерство культуры. Почему именно оно? Все потому, что налоговые льготы планируют предусмотреть для инвесторов, берущихся за разрушающиеся дворянские усадьбы.

На территории Псковской области сохранились сотни таких усадеб. Правда, большинство из них находится в плачевном состоянии.

Что на слуху у туристов? Усадьба поэта Пушкина в Михайловском, дом его соседей в Тригорском, уникальный памятник в деревне Лог, пример дачной архитектуры в Плюсском районе. Но это те ансамбли и объекты, которые однажды вошли в состав музеев. А как быть с остальными? Ведь они разрушаются, буквально рассыпаются у нас на глазах.

Эксперты настаивают: средств даже на консервацию требуется так много, что не потянет ни один региональный бюджет, а уж тем более не стоит говорить о вложениях средств на уровне муниципалитетов.

По итогам Санкт-Петербургского международного культурного форума вице-премьер Ольга Голодец поручила подготовить предложения о налоговых преференциях для частных инвесторов, готовых заняться восстановлением исторических усадеб.

Псковское агентство информации опросило экспертов в Псковской области: сможет ли это предложение действительно помочь в решении проблемы, достаточно ли только одних налоговых льгот и найдется ли такое количество инвесторов.

Директор государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич называет ситуацию с историческими усадьбами крайне сложной. «Количество тех усадеб, которые находятся в ведении государства или частных владельцев, невелико по сравнению с теми местами, которые могли бы быть введены в исторический и культурный круг. Поэтому, в любом случае, до известной степени налоговые льготы, конечно, могут подстегнуть к такого рода работе», - считает он.

Однако встает другой вопрос — где взять кадры на все эти сложные и уникальные объекты. «Необходимо учитывать, какое количество реставраторов высокой категории у нас есть сегодня, готовых работать с такими сложными объектами, где одновременно есть памятники культуры и парковые территории. Я боюсь, что будет больше вопросов чем ответов, потому что нет специалистов, способных в нужном масштабе работать с этими памятниками. Если бы было иначе, то мы даже в нынешней ситуации все равно могли бы сделать больше», - добавил Георгий Василевич.

Однако он тут же продолжил: «до известной степени введение налоговых льгот, конечно, повлияет положительно, и изменит ситуацию в лучшую сторону».

И.о. гендиректора объединенного Псково-Изборского музея-заповедника, советник губернатора Псковской области и председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев полностью поддерживает инициативу минкульта о введении налоговых льгот для восстановления исторических усадеб, чтобы привлечь частных инвесторов.

«Даже была такая идея — имение за 1 рубль, — напомнил Александр Голышев. — Потому что человек, который вкладывает свои деньги, должен иметь что-то с этого, когда закончатся реставрационные работы».

При этом он отметил, что в 73-ФЗ есть норма, которая предусматривает компенсацию последующих выплат налогов за усадьбу. «То есть — то, что человек вложил, уйдет в налоги за реставрационные работы. Но эта статья «законсервирована», и до сих пор не работает. А мысль заложена очень трезвая», — сказал Александр Голышев.

Советник губернатора отметил, что в Псковской области множество усадеб, которые руинированы, от них остались лишь фрагменты фундаментов и парков. «Это всё можно использовать! Здесь будут работы и по реставрации, и по реконструкции, и элементы нового строительства. Это святые места, и там должны усадьбы возрождаться», — сказал он.

«Мы [Псково-Изборский объединенный музей-заповедник] будем задействованы как эксперты, в большей степени. Потому что функции у объединенного музея-заповедника совсем другие», — пояснил он. При этом Александр Голышев заверил, что музей-заповедник окажет помощь в поиске изображений усадеб, их описании.

А вот глава Порховского района Виктор Степанов убежден, что ажиотажа вокруг усадеб все равно ждать не стоит. Все дело в объемах затрат.

«В Порховском районе есть одна усадьба, для которой актуальны разрабатываемые поправки, но она очень большая – это всем известное Волышово. Усадьба Строгановых – памятник федерального значения. Там сейчас работают волонтеры. Чтобы взяться за этот памятник, туда должны прийти только крупные частные инвесторы. А таких в регионе нет, да и в России в целом их немного», - подчеркнул глава района.

Опять же, отметил он, следует прежде ответить на вопрос, а зачем нужна эта реставрация, что впоследствии будет на месте усадьбы. Даже частные музеи в этих зданиях никогда не окупят вложения инвесторов, убежден Виктор Степанов. Это должно быть некое учреждение, которое поможет вернуть хотя бы часть огромных затрат.

Директор мемориального музея-усадьбы С. В. Ковалевской Валентина Румянцева убеждена, что «льготы для культуры - это всегда плюс, поскольку их мало, особенно для памятников, которые восстанавливаются».

«Я думаю, что это только благо. Может быть, наконец-таки мы дойдем до открытия нашего музея, который нам все никак не довести до ума. Мы только за»,- сказала она.

Уведомление о начале разработки поправок в Налоговый кодекс сейчас размещено на портале проектов нормативных правовых актов. Пока какие-либо преференции и льготы для инвесторов, занимающихся старинными усадьбами, не предусмотрены.