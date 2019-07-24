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Волонтеры восстанавливают старинную усадьбу в Порховском районе (ВИДЕО)
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Общество

Волонтеры восстанавливают старинную усадьбу в Порховском районе (ВИДЕО)

В добровольческом лагере «Волонтерская усадьба» завершается рабочая смена - жители разных районов Псковской области и добровольцы из других российских регионов восстанавливают старинное имение Строгановых, построенное 200 лет назад, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Архитектурный ансамбль в порховской деревне Волышово является памятником федерального значения, с 15 июля добровольцы восстанавливали кровлю главной конюшни, расчищали дом управляющего, ремонтировали фасад голубятни.

Реставраторы из Санк-Петербурга вели работу по сохранению уникальной лепнины, пострадавшей во время пожара в ночь с 1 на 2 июля 2018 года.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал план мероприятий по сохранению и возрождению усадьбы Строгановых.

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